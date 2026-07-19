A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el exfutbolista brasileño Ronaldinho llenó de elogios al equipo de Lionel Scaloni y, especialmente, a Lionel Messi, a quien señaló como el jugador capaz de inclinar la balanza en el partido decisivo.

En una entrevista con Ge Globo, el campeón del mundo con Brasil en 2002 destacó la identidad futbolística de la Albiceleste y la entrega que demuestra en cada encuentro.

"Argentina siempre fue así, ¿no? Es garra, es corazón. Ya tiene esa fama y, una vez más, está llegando de la misma manera. Argentina es así. Es el fútbol que me gusta ver, por la entrega que tienen los jugadores en cada partido", afirmó.

Ronaldinho también puso el foco en la figura del capitán argentino, quien llega a la final como una de las grandes figuras del torneo.

"Encima está Messi, claro. Él es distinto. Puede resolver los problemas del equipo. Además, el equipo tiene la humildad de correr para él, de saber cuándo darle la pelota y de ser consciente de que puede marcar la diferencia y decidir el partido. Creo que la unión que tienen es muy linda de ver", expresó.

El camino de la Albiceleste hacia la final

La Selección argentina llegó a la definición tras completar un recorrido de menor a mayor en el Mundial 2026.

En la fase de grupos terminó como líder del Grupo J, luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania, clasificándose con puntaje ideal.

En los cruces eliminatorios superó a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, protagonizó una recordada remontada frente a Egipto en octavos, eliminó a Suiza en cuartos de final y, en semifinales, consiguió un triunfo histórico ante Inglaterra, al revertir un 0-1 para sellar el pase al partido decisivo.

Ahora, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 y convertirse en el primer bicampeón consecutivo del mundo desde Brasil en 1962, un desafío para el que, según Ronaldinho, contará con una ventaja determinante: la presencia de Lionel Messi, el futbolista capaz de "resolver los problemas del equipo" en los momentos más importantes.