Ronaldinho volvió a jugar al fútbol profesional después de 11 años de su retiro y lo hizo con la camiseta de Ravenna, equipo de la Serie C de Italia. A sus 46 años, el brasileño participó del triunfo por 2-0 frente a Forli, en el clásico de la Romaña.

El exjugador de Barcelona estuvo durante todo el primer tiempo en cancha y tuvo participación en la jugada que terminó con el primer gol del encuentro. Su regreso generó expectativa y terminó con una ovación de los hinchas y el reconocimiento de sus compañeros.

La participación de Ronaldinho en el primer gol

Durante los primeros minutos, Dinho necesitó tiempo para encontrar ritmo de juego, pero luego comenzó a participar de las acciones ofensivas. En la jugada del 1-0, recibió de espaldas al arco y descargó con un compañero, que abrió la pelota para Giulio Donati.

El lateral derecho sacó un potente remate al segundo palo que terminó en el fondo de la red. En el complemento, Simone Rabbi amplió la ventaja y selló el 2-0 para Ravenna.

Una ovación en su regreso al fútbol

Ronaldinho celebró el primer tanto con entusiasmo y corrió a abrazarse con sus compañeros, incluido el autor del gol. Al finalizar el primer tiempo, fue reemplazado y recibió una ovación cuando se retiró hacia el vestuario.

Con esta victoria, Ravenna se mantiene como único escolta de Spezia, líder de la tabla. El equipo suma 32 puntos, mientras que el puntero tiene 38 unidades.

Cómo se concretó su llegada a Ravenna

La incorporación del campeón del mundo comenzó a tomar forma en junio, cuando el empresario Ignazio Cipriani anunció su llegada mediante una fotografía junto a la camiseta del club. Ambos mantienen una estrecha relación y el acuerdo también contempla un vínculo comercial para impulsar internacionalmente a la institución.

Ravenna busca el ascenso y encontró en la llegada del brasileño una figura de proyección internacional. Su regreso a las canchas, después de más de una década, se convirtió en uno de los acontecimientos destacados del fútbol italiano.