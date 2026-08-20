Ronaldinho volvió a revolucionar al mundo del fútbol. A los 46 años y más de una década después de su última aparición profesional, el histórico jugador brasileño llegó este jueves a Italia para sumarse al Ravenna FC, equipo que compite en la Serie C.

El ex Barcelona y Milan fue recibido en el aeropuerto de Forlì antes de participar de su presentación. Su llegada forma parte de un particular proyecto que lo tendrá vinculado al club tanto desde el aspecto institucional como deportivo, ya que también se convertirá en inversor.

La gran expectativa, sin embargo, está puesta en la posibilidad de volver a verlo dentro de una cancha en un partido oficial. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para su regreso, Ronaldinho dejó abierta la puerta a ponerse nuevamente los botines.

Uno de los grandes objetivos que persigue el brasileño es alcanzar una marca especial antes de cerrar definitivamente su etapa como futbolista: convertir el gol número 300 de su carrera.

Su incorporación al Ravenna surgió a partir de su vínculo con Ignazio Cipriani, propietario del club italiano. El dirigente pretende potenciar a la institución y tiene como objetivo llevarla en el futuro hasta la máxima categoría del fútbol de Italia.

Ronaldinho no estará en el debut

Pese a la expectativa que generó su llegada, Ronaldinho no jugará el primer partido de la temporada frente a Reggiana. Su posible participación en un encuentro oficial se definirá más adelante junto al cuerpo técnico y los dirigentes.

El brasileño disputó su último partido como profesional en 2015, cuando vestía la camiseta de Fluminense. Tres años después, en 2018, anunció oficialmente su retiro.

A lo largo de su carrera, Ronaldinho se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Fue campeón del mundo con Brasil en 2002, ganó la Champions League con Barcelona y recibió el Balón de Oro en 2005.

Ahora, a los 46 años, el brasileño inicia una nueva aventura en Italia con la posibilidad de volver a competir y cumplir un último deseo dentro de una cancha.