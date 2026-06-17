Ronaldo sobre Messi: "El mundo debe aceptar que es el mejor de todos"

En el marco del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina venció tres a cero a Argelia en un encuentro disputado en Kansas City. Lionel Messi fue el protagonista de la jornada al marcar tres goles, lo que le permitió alcanzar los 16 tantos en la historia del torneo y superar la marca de Ronaldo Nazário.

El ex delantero brasileño elogió el desempeño del capitán argentino y afirmó que "los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo" mientras recordaba que "Argentina es la actual campeona reinante de la competición".

El referente histórico de Brasil valoró la capacidad del futbolista albiceleste para mantenerse en la elite a sus casi 39 años en su sexta participación mundialista. Ronaldo manifestó que "cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante" y sentenció que "es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos".

Según su análisis, el atacante "sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".

Tras recibir el premio al jugador más valioso del partido, Messi se refirió al hecho de haber desplazado a Ronaldo, quien ahora ocupa el tercer lugar con 15 anotaciones. El capitán argentino expresó su respeto hacia el brasileño al declarar que "Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística".

Además, el 10 comparó su mentalidad con la de Rafael Nadal al asegurar que "siempre quiero dar el máximo, somos parecidos". Por su parte, el entrenador del equipo africano reconoció la superioridad del conjunto sudamericano al admitir que "nuestro rival estuvo a otro nivel".