Rondina: "Estuvimos sólidos y fuimos muy solidarios"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sergio Rondina, entrenador de Arsenal, advirtió que su equipo derrotó hoy a Gimnasia en La Plata (1-0) porque “estuvimos sólidos y fuimos muy solidarios”, al cabo de este encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha de la Superliga.



“Desde el juego no fue nuestro mejor partido pero rescato que estuvimos sólidos y fuimos muy solidarios”, consideró el técnico del elenco de Sarandí.



“Cuando no pudimos jugar los muchachos se tiraban de cabeza para trabar con la cabeza. Eso a uno lo pone muy contento”, dijo Rondina a la salida del partido en el estadio del Bosque.



El entrenador se mostró muy satisfecho por la maniobra colectiva que finalizó con la conquista de Juan Manuel García (Pt. 3m.). “Voy a ver de nuevo el gol pero eso es lo que pretendemos para Arsenal”, se ufanó, tras elogiar la combinación Kaprof-Soñora-García, que terminó con la pelota en la red.



“No me imaginé que el partido iba a ser tan cortado, friccionado. Ellos presionaron en el medio y no nos dejaron jugar”, expresó.



Por último, Rondina se refirió a lo que representó para él enfrentar a una figura de la talla de Diego Maradona, el DT del "Lobo".



“Lo saludé en el entretiempo y le comentamos lo que el representa para nosotros. Cuando la gente cantaba que 'Diego es del 'Lobo', yo puntualmente creo que es patrimonio de todos los argentinos”, confió.