Rosalía llegó este miércoles a la Argentina para cumplir con sus compromisos musicales, en medio de la polémica que se generó tras una publicación en redes sociales relacionada con la final del Mundial 2026 y la Selección argentina. La artista española arribó al país mientras sus fanáticos esperan sus próximos shows en Buenos Aires.

La llegada de la cantante ocurre luego de varios días de críticas por un video que compartió en sus redes sociales y que fue interpretado por parte del público argentino como una burla hacia la derrota del seleccionado nacional frente a España en la definición del torneo. La publicación estaba vinculada a un contenido de Mia Khalifa y generó una fuerte reacción entre usuarios argentinos.

Tras la repercusión, Rosalía salió a aclarar la situación y pidió disculpas. La artista explicó que había compartido el video porque allí sonaba su canción “La Perla” y aseguró que no había leído el mensaje que acompañaba la publicación.

La controversia incluso derivó en pedidos de boicot a sus presentaciones y en la suspensión de un homenaje musical en Córdoba relacionado con su obra, ante el clima de tensión generado en redes sociales.

A pesar de la polémica, Rosalía mantuvo la agenda prevista y llegó al país para realizar sus recitales. La expectativa ahora está puesta en el recibimiento que tendrá por parte del público argentino y en cómo será su encuentro con sus seguidores durante sus presentaciones.

La cantante española se encuentra presentando su nueva etapa artística y vuelve a Argentina luego de haber tenido anteriormente una relación cercana con sus fanáticos locales, con quienes compartió distintas actividades durante visitas previas al país.