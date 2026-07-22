Rosalía salió a aclarar la polémica que se generó en las redes sociales luego de compartir en TikTok un video de Mía Khalifa en el que la ex actriz celebraba la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026. Ante la reacción de miles de usuarios argentinos, la cantante española pidió disculpas y aseguró que nunca tuvo la intención de burlarse del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la artista explicó que compartió el contenido únicamente porque estaba acompañado por "La perla", una de las canciones incluidas en su más reciente álbum, Lux.

"Le di compartir porque sonaba 'La perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió Rosalía junto a una bandera argentina y tres emojis de caritas llorando.

Con ese mensaje, la cantante buscó despegarse del contenido del video publicado por Khalifa y aclaró que no advirtió el texto con el que la influencer acompañaba la grabación.

El pedido de disculpas de Rosalía. (Foto: Instagram/rosalia.vt)

El origen de la polémica

El revuelo comenzó cuando los seguidores de Rosalía detectaron que la artista había republicado un video en el que Mía Khalifa festejaba la caída de la Selección argentina en la final del Mundial.

Durante toda la Copa del Mundo, Khalifa había expresado públicamente su apoyo al seleccionado español y se convirtió en una de las figuras más críticas del equipo de Lionel Messi. Incluso, antes de la final, había asegurado que apostó un millón de dólares a favor del conjunto encabezado por Lamine Yamal.

El video compartido estaba musicalizado con "La perla" y acompañado por un mensaje en el que Khalifa escribía: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

La publicación generó una fuerte reacción entre los fanáticos argentinos de Rosalía, quienes interpretaron que la cantante avalaba el mensaje y la burla hacia la Selección.

Eliminó la publicación

Tras la ola de críticas recibidas, Rosalía eliminó el reposteo de su perfil de TikTok y publicó el mensaje de disculpas para explicar lo ocurrido.

La canción "La perla", incluida en Lux, utiliza esa expresión para describir a una persona conflictiva dentro de una relación sentimental, aunque la artista nunca reveló a quién estaba dedicada la letra.

Sin embargo, muchos usuarios consideraron desafortunada la utilización del tema en el contexto del video de Khalifa y cuestionaron que Rosalía hubiera compartido una publicación con un mensaje ofensivo hacia los argentinos.

Con su aclaración, la cantante intentó poner fin a la controversia y dejar en claro que el reposteo respondió únicamente a la presencia de una de sus canciones y no a una adhesión al contenido del video.