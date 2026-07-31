Rosalía llegó a la Argentina y recibió duros ataques: “Falsa e hipócrita”

La artista española Rosalía arribó a la Argentina en un marco de tensión tras verse envuelta en una controversia digital que involucró a sus seguidores locales. La cantante aterrizó esta mañana proveniente de Chile, donde también enfrentó cuestionamientos por mostrar una bandera argentina ante el público trasandino.

Actualmente se encuentra instalada en el hotel Four Seasons de Retiro, aunque el movimiento en la puerta fue escaso. Al momento del ingreso, no había más de 25 personas aguardando su salida, lo que marca un contraste con la gran difusión mediática de su visita.

La raíz del malestar se remonta a un video de la actriz Mia Khalifa que la intérprete reposteó en sus redes. En el clip donde sonaba una canción sobre un hombre egoísta, la celebridad escribió: "Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas". El gesto fue tomado como una burla hacia los argentinos luego del Mundial ganado por España.

Pese a que la joven ofreció disculpas, diversas figuras de la industria nacional manifestaron su descontento. Luego de que Lali y Cazzu hicieran sus descargos, la referente tropical Dalila fue contundente al expresar: "Ahora salen a hablar todos los gallegos brutos por haber ganado un solo Mundial después de tantos años".

La cantante de cumbia continuó su descargo arrobando a la española y preguntando: "@rosalia.vt, si tan perlas somos, ¿para qué querés venir a nuestro país? Afuera, falsa e hipócrita". Sobre este conflicto, Marina Calabró también reveló el trasfondo de las aclaraciones de la artista y aseguró que "Es más caro el collar que el perro".

Mientras la polémica escala, la artista tiene programados sus shows para los días uno, dos, cuatro y seis de agosto en el Movistar Arena. Por el momento, la intérprete permanece aislada en su hospedaje y no se confirmó si realizará recorridos o salidas públicas antes de sus presentaciones musicales.