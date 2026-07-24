Rosalía atraviesa uno de los momentos más complejos de su relación con el público argentino. Luego de compartir en sus redes sociales un video de Mía Khalifa que muchos interpretaron como una burla hacia la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, la artista perdió al menos 100.000 seguidores en Instagram.

La controversia comenzó cuando la cantante republicó un video en el que la ex actriz de cine para adultos celebraba el triunfo de España con la canción La Perla de fondo y un mensaje que fue considerado ofensivo por miles de usuarios argentinos. El contenido se viralizó rápidamente y desató una ola de críticas contra la artista catalana.

Frente a la repercusión, Rosalía eliminó la publicación y publicó un mensaje de disculpas. Aseguró que compartió el video únicamente porque sonaba una de sus canciones y que no había prestado atención al texto que lo acompañaba. Además, expresó su cariño por Argentina y lamentó el malentendido.

Sin embargo, el pedido de perdón no alcanzó para frenar el descontento. En redes sociales, numerosos fanáticos anunciaron que dejaron de seguir a la cantante y algunos incluso manifestaron su intención de devolver las entradas para los recitales que ofrecerá en el Movistar Arena de Buenos Aires a comienzos de agosto.

En medio de la polémica, también surgieron voces en defensa de la artista. Entre ellas estuvo Gastón Sardelli, guitarrista de Airbag, quien consideró que la reacción fue desmedida y calificó el episodio como una "sobrerreacción". Aun así, el episodio continúa generando repercusiones y mantiene a Rosalía en el centro del debate en las redes sociales.