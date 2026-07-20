En lugar de seguir la estructura de Minuto Uno, la nota puede arrancar con el hecho principal: que Rosalía quedó en el centro de la polémica tras compartir una publicación de Mia Khalifa relacionada con la final del Mundial 2026. La artista republicó un video en TikTok en el que la ex actriz para adultos celebraba el triunfo de España con una indirecta hacia la derrota argentina.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente generó una catarata de comentarios de usuarios argentinos, quienes cuestionaron la actitud de la cantante. Entre los mensajes más repetidos aparecieron críticas como "Pedazo de careta", "Después no vengas a hacer promoción a Argentina" y "Qué decepción", en alusión a la buena relación que Rosalía mantiene con el público argentino y a los recitales que tiene previstos en Buenos Aires durante las próximas semanas.

Algunos seguidores incluso aseguraron que evaluarían devolver las entradas para sus shows, mientras que otros le reprocharon haber respaldado una publicación que consideraron una burla hacia la Selección Argentina. Según trascendió, la repercusión fue tal que la cantante terminó eliminando el reposteo del video de Mia Khalifa.

La polémica se produjo mientras numerosos artistas argentinos eligieron un tono completamente diferente tras la derrota en la final frente a España. Figuras como Bizarrap, Tiago PZK, Lali, Paulo Londra y Duki publicaron mensajes de apoyo a la Selección Argentina, destacando el recorrido del equipo y felicitando deportivamente al campeón.