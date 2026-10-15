Un joven de 19 años fue baleado durante una violenta pelea a la salida de un boliche en pleno centro de Rosario, provincia de Santa Fe. El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada del sábado 10 de octubre, cuando una discusión entre varias personas terminó a los golpes y uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó. La víctima recibió un impacto en el brazo izquierdo y debió ser hospitalizada. Por el hecho, la Policía detuvo a dos sospechosos de 23 y 16 años.

El episodio se produjo alrededor de las 5.40 frente a Pícaro Pub Club, ubicado sobre calle Urquiza al 1900, entre Dorrego y Moreno. Según las primeras reconstrucciones, un grupo de jóvenes comenzó a discutir en la vereda del establecimiento y la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física.

En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados cayó sobre el asfalto y, segundos después, se escucharon al menos dos detonaciones. Uno de los disparos alcanzó al joven de 19 años, quien habría intentado protegerse el rostro con el brazo izquierdo. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y por un video grabado con un teléfono celular que posteriormente circuló en las redes sociales.

Tras recibir una alerta al 911, personal de la Policía de Santa Fe llegó al lugar y constató que había una persona herida de arma de fuego. La víctima fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Centenario, donde recibió atención médica. De acuerdo con los reportes locales, se encontraba fuera de peligro.

Dos detenidos y un arma secuestrada tras el ataque

Luego de los disparos, los sospechosos escaparon de las inmediaciones del boliche. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de las personas que presenciaron el enfrentamiento permitieron reconstruir parte de sus movimientos.

Durante un patrullaje por la zona céntrica, los efectivos localizaron a dos jóvenes en inmediaciones de calle Moreno, entre Rioja y San Luis. Ambos fueron identificados y quedaron aprehendidos por su presunta vinculación con el ataque.

Los detenidos tienen 23 y 16 años y son oriundos de Villa Gobernador Gálvez. En el marco del procedimiento, los investigadores también secuestraron un arma de fuego que se encontraba dentro de un Fiat Siena negro, modelo 2009. La Justicia busca determinar si fue utilizada durante el enfrentamiento.

Uno de los sospechosos está vinculado a un domicilio investigado por otros delitos

Uno de los datos que surgieron durante la investigación está relacionado con el adolescente de 16 años. Según los registros policiales, el domicilio vinculado al menor aparece mencionado en diferentes causas judiciales.

En 2020, esa dirección fue investigada en el marco de la muerte de Julio Genaro Giménez. Posteriormente, durante 2024, también se registró un episodio en el que un hombre efectuó disparos frente a una vivienda.

Además, entre 2024 y 2025, el inmueble fue allanado en procedimientos relacionados con amenazas extorsivas y presunta comercialización de drogas. Sin embargo, estos antecedentes vinculados a la propiedad no implican que el adolescente haya participado en esos hechos.

Por el momento, los investigadores continúan analizando las grabaciones y los elementos secuestrados para establecer quién efectuó los disparos y determinar la responsabilidad de cada uno de los sospechosos.