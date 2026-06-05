El mundo de Rosario Central se encuentra en un momento de estricta expectativa respecto al futuro de su máxima figura. La continuidad de Ángel Di María en el conjunto de Arroyito todavía no está completamente asegurada debido a cuestiones administrativas: el vínculo contractual entre el campeón del mundo y la institución canalla ya finalizó y, hasta el momento, no se ha plasmado la firma en la renovación.

Voluntad mutua en medio de las negociaciones

A pesar de la incertidumbre que genera la falta de un papel firmado, los canales de comunicación entre la comisión directiva de Central y el entorno del futbolista se mantienen totalmente activos. Según trascendió, existe una marcada voluntad por ambas partes para extender la estadía del atacante en el club que lo vio nacer futbolísticamente, aunque la oficialización absoluta dependerá exclusivamente de que el "Fideo" estampe su firma para sellar el nuevo acuerdo económico y deportivo.

Los números de una pieza clave en el esquema

La resolución de este contrato es prioritaria para el cuerpo técnico, dado que Di María ha ratificado su vigencia absoluta sobre el terreno de juego. Durante la reciente temporada 2025/26, el experimentado delantero disputó un total de 21 partidos oficiales, registrando una destacada marca de siete goles y aportando cuatro asistencias clave, convirtiéndose en el pilar fundamental de la estructura ofensiva del equipo rosarino.

Las próximas horas serán determinantes en las oficinas del club para destrabar los últimos detalles formales. Los hinchas de Central aguardan con ansias la resolución de una negociación que mantendría a un campeón del mundo en los primeros planos del fútbol argentino, de cara a los exigentes compromisos del próximo semestre.