Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional este sábado tras vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ángel Di María fue la gran figura con un doblete para dar vuelta el resultado, mientras que Julián Fernández sentenció la historia en un cierre marcado por incidentes, empujones y fuertes reclamos contra el árbitro Darío Herrera.

El partido comenzó de manera frenética. Apenas habían pasado 51 segundos cuando Estudiantes sorprendió al Canalla. Guido Carrillo recibió por el segundo palo y envió la pelota hacia el centro del área, donde Alexis Castro apareció para definir y establecer el 1-0 para el Pincha.

Sin embargo, Rosario Central logró reaccionar. A los 22 minutos del primer tiempo, Di María se hizo cargo de un tiro libre y sacó un remate preciso que terminó en el ángulo para igualar el encuentro. El campeón del mundo volvió a aparecer antes del descanso.

En tiempo agregado, el árbitro Darío Herrera fue llamado por el VAR para revisar una acción entre Leandro González Pirez y Enzo Copetti. Tras observar la jugada, sancionó penal para Rosario Central. Di María ejecutó desde los doce pasos y marcó el 2-1 con el que el conjunto rosarino se fue al entretiempo.

En el complemento, Estudiantes salió decidido a buscar el empate, mientras que Central encontró espacios para lastimar de contraataque. Fernando Muslera sostuvo al Pincha con intervenciones importantes y evitó en más de una oportunidad que el equipo rosarino ampliara la diferencia.

El encuentro se fue calentando con el correr de los minutos. Hubo reclamos, cruces y varias amonestaciones, mientras Estudiantes buscaba desesperadamente alcanzar el 2-2.

Ya en tiempo de descuento, Muslera subió al área rival para buscar el empate en una pelota detenida. Central recuperó el balón y lanzó un rápido contraataque que terminó con Julián Fernández definiendo con el arco vacío para establecer el 3-1 definitivo.

El tercer gol desató el caos. Jugadores de ambos equipos protagonizaron corridas, empujones y golpes, mientras integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes ingresaban al campo de juego. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, también entró a la cancha para reclamarle al árbitro Darío Herrera en medio del tumulto.

La tensión continuó camino a los vestuarios y el cierre quedó completamente opacado por los incidentes. Pese al escándalo, Rosario Central terminó festejando una nueva estrella después de imponerse por 3-1.

El Canalla había llegado a esta definición por haber terminado primero en la Tabla Anual de 2025, mientras que Estudiantes obtuvo su lugar como campeón del Trofeo de Campeones de esa temporada.

Con Di María como protagonista absoluto y autor de dos goles, Rosario Central dio vuelta una final que había comenzado cuesta arriba y se quedó con la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.