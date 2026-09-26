La final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes terminó con una pelea generalizada entre futbolistas de ambos equipos en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El conflicto comenzó inmediatamente después del tercer gol del Canalla, convertido por Julián Fernández sobre el cierre del partido.

Estudiantes había ido a buscar el empate con prácticamente todo el equipo en campo rival cuando Central recuperó la pelota. Fernández aprovechó que Fernando Muslera estaba lejos de su arco y definió para establecer el 3-1.

Mientras los jugadores rosarinos comenzaban a festejar, se produjeron los primeros empujones. En pocos segundos, la situación escaló con insultos, golpes y corridas entre integrantes de ambos planteles.

La pelea continuó camino a los vestuarios

El árbitro Darío Herrera y otros protagonistas intentaron separar a los futbolistas, pero el enfrentamiento se trasladó hacia la zona de los vestuarios, donde continuaron los cruces.

La tensión ya había aumentado durante el segundo tiempo por diferentes decisiones arbitrales reclamadas desde Estudiantes. Tras el tercer gol, el clima terminó de desbordarse y el partido permaneció detenido durante varios minutos.

Mientras Central continuaba celebrando junto a sus hinchas, parte del plantel platense se retiró del campo en medio de la confusión.

Verón bajó al campo durante el escándalo

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, abandonó el palco y bajó hasta el terreno de juego mientras continuaban los incidentes.

Visiblemente molesto con el arbitraje, Verón se acercó a Herrera y le manifestó su enojo. “Toda tuya”, le dijo al juez mientras los jugadores de Estudiantes comenzaban a retirarse.

Después de varios minutos de tensión y con el conflicto ya controlado, el encuentro llegó a su final. El 3-1 quedó en segundo plano durante esos instantes ante las imágenes de golpes, discusiones y corridas que marcaron el cierre de la Supercopa Internacional.