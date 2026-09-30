Rosario Central vivió una verdadera fiesta luego de conquistar la Supercopa Internacional. Miles de hinchas se reunieron en Rosario para celebrar junto al plantel, en una jornada que tuvo a Ángel Di María como uno de sus grandes protagonistas y que también dejó cánticos y cargadas hacia Estudiantes de La Plata.

El Canalla consiguió el título después de derrotar 3-1 al Pincha en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Di María fue decisivo en la final al convertir dos goles, mientras que Julián Fernández anotó el tanto que sentenció el encuentro.

La locura de Di María durante los festejos

La celebración tuvo su punto máximo en el Monumento Nacional a la Bandera, donde una multitud recibió al plantel. Los futbolistas llegaron desde el Gigante de Arroyito en un micro descapotable, levantaron el trofeo y acompañaron los cánticos de los hinchas.

Di María se mostró especialmente eufórico durante los festejos. El delantero levantó y revoleó la copa desde el vehículo mientras saltaba y cantaba junto a sus compañeros, en medio de banderas, bombos, humo y pirotecnia.

El festejo tuvo un significado especial para el campeón del mundo, quien regresó a Rosario Central y rápidamente pudo sumar un nuevo título con el club en el que comenzó su carrera profesional.

Las cargadas a Estudiantes tras la final

La rivalidad que había quedado marcada durante la final también se trasladó a los festejos. Desde el regreso del plantel a Rosario, algunos futbolistas se sumaron a cánticos de los hinchas dirigidos contra Estudiantes.

El partido había terminado en un clima de fuerte tensión. Después del tercer gol de Central se produjo un tumulto entre jugadores y cuerpos técnicos, mientras que Estudiantes había expresado distintos reclamos por decisiones arbitrales durante el encuentro.

Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, también quedó en el centro de la polémica. Según el informe presentado por el árbitro Darío Herrera, el dirigente ingresó al campo de juego sin autorización tras el 3-1 e increpó al equipo arbitral, episodio que quedó bajo análisis disciplinario.

Más allá de las controversias que rodearon la definición, Rosario Central trasladó la celebración a las calles y compartió el nuevo título con sus hinchas en una multitudinaria jornada.