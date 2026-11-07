Rosario Central protagonizó uno de los momentos más insólitos de la definición de la Tabla Anual del fútbol argentino. Después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, los jugadores y los hinchas comenzaron a festejar lo que creían que era una nueva consagración, sin saber que Boca había conseguido un gol agónico ante Defensa y Justicia.

El equipo rosarino había terminado su partido en el Gigante de Arroyito y, con ese resultado, se ubicaba momentáneamente en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, Enner Valencia convirtió a los 51 minutos del segundo tiempo en la Bombonera y le arrebató el título al Canalla.

El festejo que se transformó en incertidumbre

La victoria ante Estudiantes había generado una enorme alegría entre los futbolistas y los simpatizantes de Central. Algunos jugadores se subieron al alambrado para celebrar junto a los hinchas, mientras que otros incluso ingresaron al campo de juego.

Los festejos se extendieron durante varios minutos en el estadio rosarino. En ese momento, ni los futbolistas ni buena parte de los simpatizantes conocían el resultado definitivo del encuentro entre Boca y Defensa y Justicia.

El gol de Valencia apagó la fiesta

La noticia llegó cuando el plantel y los hinchas se enteraron de que Boca había conseguido el triunfo gracias al tanto de Enner Valencia. La conquista del ecuatoriano modificó la clasificación y dejó a Central sin posibilidades de quedarse con el campeonato.

Así, lo que había comenzado como una celebración por el bicampeonato terminó en desilusión para el conjunto rosarino. El Canalla había cumplido con su parte, pero dependía de otros resultados que finalmente no lo favorecieron.