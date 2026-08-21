Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de perder por 1-0 frente a Corinthians, en Brasil, por la vuelta de los octavos de final. El Canalla no pudo aprovechar que jugó gran parte del encuentro con un futbolista más y se despidió del certamen continental.

Después del empate sin goles registrado en el Gigante de Arroyito, la serie llegó completamente abierta a Brasil. Sin embargo, Corinthians consiguió sacar ventaja y obligó al conjunto rosarino a buscar el empate para mantenerse con vida en la competencia.

El equipo argentino contó con una oportunidad importante para cambiar el desarrollo del partido cuando el conjunto paulista quedó con diez jugadores. A partir de allí, Central tuvo superioridad numérica y buscó adelantarse en el campo, aunque no logró encontrar los espacios necesarios para vulnerar a la defensa local.

Corinthians resistió con un hombre menos, sostuvo la diferencia y terminó sellando el 1-0 que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

De esta manera, Rosario Central cerró su participación internacional y ahora deberá concentrarse nuevamente en el torneo local, mientras que el conjunto brasileño continúa en carrera por el máximo título continental.