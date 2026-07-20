Rosario Central salió a responder oficialmente luego de la fuerte polémica que generó un mensaje de felicitación a la Selección Argentina por el subcampeonato en el Mundial 2026. El club rosarino había sido blanco de numerosas críticas en redes sociales por utilizar una fotografía en la que no aparecían Lionel Messi ni Lionel Scaloni, una decisión que muchos usuarios relacionaron con el histórico vínculo de ambos con Newell's.

Tras la repercusión nacional que tuvo la publicación, la institución emitió un extenso comunicado en el que calificó como una "infamia" las interpretaciones realizadas y defendió el criterio utilizado para elegir la imagen.

"Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de 'Felicitaciones a la Selección', se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club", expresó la institución.

La explicación del Canalla

Desde Rosario Central señalaron que la fotografía corresponde al partido ante Jordania por la fase de grupos del Mundial 2026, el único encuentro en el que Giovani Lo Celso fue titular durante el certamen. "Se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial", indicaron.

Además, remarcaron que la imagen no fue editada ni recortada y defendieron el derecho del club a seleccionar el contenido que publica en sus canales oficiales.

Anunció acciones legales

En el mismo comunicado, Rosario Central confirmó que iniciará acciones contra quienes, según consideró, agraviaron a la institución a raíz de la publicación. "Dicho esto, Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club", manifestaron.

El club también cuestionó que dirigentes y funcionarios nacionales se hayan pronunciado sobre un tema que calificó como deportivo.

Finalmente, la institución dejó en claro su postura respecto del capitán argentino y buscó poner fin a la controversia.