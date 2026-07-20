Rosario Central quedó en el centro de la polémica luego de publicar un mensaje de reconocimiento para la Selección Argentina tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. El club rosarino felicitó al equipo dirigido por Lionel Scaloni por la campaña realizada en Estados Unidos, México y Canadá, pero la imagen elegida para acompañar el posteo generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

"Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", escribió el Canalla en sus cuentas oficiales junto a una fotografía de gran parte del plantel argentino.

Sin embargo, los usuarios advirtieron rápidamente que en la imagen no aparecían dos de los principales protagonistas del ciclo: Lionel Messi y Lionel Scaloni. La ausencia del capitán y del entrenador dio lugar a numerosas críticas y especulaciones, ya que ambos mantienen un histórico vínculo con Newell's Old Boys, el clásico rival de Rosario Central.

La explicación detrás de la foto

Pese a las críticas, varios usuarios señalaron que la publicación podría no haber tenido ninguna intencionalidad. La fotografía corresponde al partido que la Selección Argentina disputó frente a Jordania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial.

En aquel encuentro, Scaloni decidió rotar el equipo y darle descanso a varios titulares. Messi comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo, cuando convirtió el tercer gol del triunfo argentino por 3-1.

Además, esa fue la única presentación de Giovani Lo Celso en toda la Copa del Mundo. El mediocampista, surgido de Rosario Central y muy identificado con el club, fue titular y marcó un gol de tiro libre, por lo que la imagen elegida también tiene un valor especial para los hinchas canallas.

Más allá de esa explicación, la publicación reabrió el debate en las redes sociales y volvió a poner sobre la mesa la histórica rivalidad rosarina, que muchos usuarios consideraron como el motivo detrás de la ausencia de Messi y Scaloni en el saludo del club.