Rosario Central consiguió un importante triunfo como visitante al vencer 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Con un equipo alternativo y pensando en la Copa Libertadores, el Canalla se llevó los tres puntos gracias a un golazo de Alan Rodríguez.

El único tanto del encuentro llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Rodríguez recibió la pelota, resolvió con un sombrero y luego definió para establecer el 1-0 que finalmente sería definitivo.

Jorge Almirón decidió preservar a varios de sus habituales titulares debido al compromiso internacional que Rosario Central tendrá esta semana. Pese a presentar una formación alternativa, el conjunto rosarino logró sostener la ventaja y sumar una victoria importante fuera de casa.

Barracas intentó reaccionar principalmente durante el tramo final del encuentro y estuvo cerca de conseguir el empate. Sin embargo, el arquero Axel Werner respondió en momentos claves y el travesaño también evitó el gol de Facundo Bruera.

Con la victoria, Rosario Central llegó a los 10 puntos en cinco presentaciones y quedó entre los primeros puestos de la Zona A. Barracas, en tanto, se mantuvo con nueve unidades.

Central ya piensa en la Libertadores

Después de cumplir con su compromiso por el torneo local, el Canalla pondrá nuevamente la atención en la Copa Libertadores. Este jueves deberá visitar a Corinthians por la vuelta de los octavos de final.

La decisión de Almirón de preservar futbolistas ante Barracas estuvo relacionada justamente con ese compromiso. Central consiguió superar la prueba con un equipo alternativo y ahora llegará al encuentro internacional con un triunfo como respaldo.