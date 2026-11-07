Rosario Central hizo su parte, venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, pero no consiguió quedarse con el título de Campeón de Liga. El equipo dirigido por Jorge Almirón necesitaba ganar y esperar otros resultados, aunque el triunfo agónico de Boca ante Defensa y Justicia terminó con sus aspiraciones.

Julián Fernández abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Emanuel Coronel amplió la diferencia en el complemento. Sin embargo, el gol de Enner Valencia a los 51 minutos del segundo tiempo en la Bombonera modificó la definición y dejó al Canalla sin la consagración.

Central cumplió con su parte en Arroyito

El conjunto rosarino salió decidido a buscar la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, que ya había perdido la categoría. Julián Fernández convirtió el primer tanto a los 44 minutos del primer tiempo y desató el festejo de los hinchas locales.

En el segundo tiempo, Emanuel Coronel consiguió el 2-0 a los 41 minutos y aseguró el triunfo del Canalla. Con ese resultado, Central esperaba que Boca y Argentinos Juniors no consiguieran ganar sus respectivos compromisos.

El gol de Boca cambió todo

Durante varios minutos, Rosario Central estuvo en lo más alto de la Tabla Anual y sus jugadores comenzaron a celebrar junto a los simpatizantes. Sin embargo, Enner Valencia convirtió el gol agónico de Boca frente a Defensa y Justicia y modificó el desenlace de la definición.

El Canalla terminó con la victoria, pero Boca se quedó con el primer puesto y la consagración. Así, el equipo rosarino no pudo repetir el título y cerró una jornada que pasó de la ilusión a la desilusión.