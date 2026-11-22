Rosario Central derrotó 3-1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo rosarino resolvió gran parte del encuentro durante el primer tiempo, aprovechó los errores del conjunto mendocino y ahora tendrá como próximo rival a Barracas Central.

Los goles del Canalla fueron convertidos por Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera, en contra, mientras que Facundo Lencioni descontó para el visitante. De esta manera, el equipo mendocino quedó eliminado de la competencia en los octavos de final.

Un comienzo contundente del Canalla

Central consiguió una ventaja de dos goles cuando apenas se habían disputado ocho minutos de juego, después de aprovechar dos errores defensivos de Gimnasia. Campaz abrió el marcador y posteriormente Copetti amplió la diferencia para encaminar rápidamente el encuentro.

El dominio del conjunto local continuó durante la primera etapa y, a cinco minutos del descanso, llegó el tercer tanto. Después de una buena combinación entre el colombiano Campaz y Vicente Pizarro, Lautaro Carrera terminó convirtiendo en su propio arco.

Gimnasia descontó, pero no pudo cambiar la historia

En el complemento, Rosario Central mantuvo el protagonismo y buscó ampliar la diferencia frente a un rival que intentaba recuperarse. Una de las oportunidades más destacadas fue un remate olímpico de Ángel Di María que terminó impactando en el palo.

Gimnasia de Mendoza consiguió descontar sobre el final mediante Facundo Lencioni, aunque el tanto no alcanzó para modificar el resultado. El Canalla sostuvo la ventaja y aseguró su lugar entre los ocho mejores del campeonato.

Barracas Central, el próximo rival

Con esta victoria, Rosario Central avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y continuará su camino en busca del título. Su próximo compromiso será frente a Barracas Central, que también consiguió avanzar de ronda.