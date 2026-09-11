La AFA confirmó que Rosario Central y Estudiantes de La Plata definirán la Supercopa Internacional el sábado 26 de septiembre a las 17:00. El encuentro se jugará en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Darío Herrera será el árbitro principal, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR. La terna se completará con Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes, Maximiliano Manduca como cuarto árbitro y Federico Cano como quinto.

Rosario Central obtuvo su lugar por haber terminado primero en la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025. El Canalla fue reconocido por la AFA como campeón de Liga para los efectos de esta competencia.

Estudiantes, en tanto, accedió a la definición tras conquistar el Trofeo de Campeones en diciembre de 2025. En aquella final derrotó 2-1 a Platense en San Nicolás.

Un duelo con antecedentes recientes

La final será el tercer enfrentamiento eliminatorio entre ambos equipos desde los octavos de final del Clausura 2025. En noviembre de ese año, Estudiantes se impuso 1-0 en el Gigante de Arroyito con un gol de Edwin Cetré.

Ese partido quedó marcado por el pasillo de espaldas realizado por el conjunto platense antes del comienzo. El gesto estuvo relacionado con la decisión de la AFA de reconocer a Central como campeón de Liga.

En mayo de 2026 volvieron a enfrentarse por los 16avos de final de la Copa Argentina. Estudiantes ganó 3-0 con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

La definición y el cambio de sede

La AFA estableció que, en caso de empate después de los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La Supercopa Internacional había sido creada con la intención de llevar las finales del fútbol argentino al exterior. Sin embargo, la edición actual se jugará en el país debido a las dificultades para encontrar una sede internacional por la agenda relacionada con el Mundial 2026.

La primera edición se disputó en enero de 2023 en Abu Dhabi, donde Racing venció 2-1 a Boca. Luego fueron campeones Talleres, en 2023, y Vélez, en 2024.