Rosario Central y Racing igualaron 0-0 este martes en el Gigante de Arroyito, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que tuvo mucha intensidad, pero escasas emociones frente a los arcos.

Durante la primera mitad, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski intentó asumir el protagonismo aprovechando la localía, mientras que Racing apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas. Sin embargo, ninguno de los dos logró imponer condiciones ni generar situaciones realmente claras para romper el cero.

En el complemento el desarrollo no cambió demasiado. El Canalla tuvo mayor posesión de la pelota, pero le costó encontrar profundidad frente a una defensa académica que respondió con firmeza. Racing, por su parte, dispuso de algunas aproximaciones, aunque también careció de precisión en los metros finales.

Con el correr de los minutos, ambos entrenadores realizaron modificaciones para buscar un desequilibrio que nunca llegó. Las defensas prevalecieron sobre los ataques y el empate terminó reflejando lo ocurrido dentro del campo de juego.

El punto dejó sensaciones diferentes para cada equipo. Rosario Central volvió a sumar en condición de local, aunque no pudo regalarle un triunfo a su gente, mientras que Racing rescató una igualdad en una cancha siempre complicada y continúa sumando en el inicio del certamen.

Ahora, por la tercera fecha del Torneo Clausura, Racing será local frente a Tigre, mientras que Rosario Central visitará a River Plate en el estadio Monumental.