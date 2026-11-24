Un violento episodio ocurrió en un kiosco de Rosario, Santa Fe, cuando un hombre atacó a golpes al empleado del comercio después de que le negara el acceso al baño. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Mientras tanto, la Fiscalía intervino en el caso y busca identificar al responsable.

El hecho ocurrió el sábado 21 de noviembre en un comercio ubicado sobre avenida Francia al 1000, casi esquina San Luis. Según relató el dueño del negocio, el cliente pidió permiso para utilizar el sanitario, pero el trabajador le explicó que no podía ingresar porque el espacio estaba ocupado con mercadería.

La respuesta provocó una reacción violenta. De acuerdo con las imágenes difundidas, el hombre primero respondió con gestos y luego se abalanzó contra el empleado, que se encontraba trabajando de espaldas y reponiendo productos.

La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad

La secuencia dura aproximadamente 27 segundos y muestra cómo el atacante le propina varios golpes al trabajador. Primero lo golpea en la zona de los riñones y luego le lanza un puñetazo hacia el rostro. El empleado intenta defenderse, pero el agresor continúa con su actitud violenta.

Después del ataque, el hombre se retiró caminando del comercio. Hasta el momento, no había sido identificado, pese a que las imágenes permiten observar su rostro con claridad.

El video comenzó a circular en las redes sociales y generó repercusión por la violencia del episodio. Los trabajadores y el propietario del kiosco pidieron colaboración para reconocer al atacante y aportar información que permita localizarlo.

La Fiscalía intervino y busca identificar al agresor

En la investigación interviene la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, que dispuso medidas para identificar al hombre que aparece en las grabaciones.

Además, la Policía trabaja con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido que realizó después de abandonar el comercio. Según trascendió, llegaron algunos datos sobre el sospechoso, aunque todavía deben ser corroborados.

Quienes puedan aportar información para identificarlo pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

El episodio volvió a poner en discusión la violencia contra los trabajadores de comercios, que en este caso fueron víctimas de una agresión física luego de una negativa vinculada al funcionamiento interno del local.