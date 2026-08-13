Un joven de 18 años se entregó este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario y quedó detenido como presunto cómplice del homicidio de Roberto Ferrari, el jubilado de 82 años asesinado a balazos el pasado 27 de mayo en el barrio Moderno. La Fiscalía lo vincula con el crimen y en los próximos días será imputado como coautor del hecho.

Se trata de Williams Laureano T., quien era buscado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Franco Miatello, y la Policía de Investigaciones. Según trascendió, decidió presentarse ante la Justicia luego de que su familia fuera allanada en varias oportunidades.

El crimen ocurrió el 27 de mayo, en Sanguinetti al 5200, cuando Ferrari se encontraba sentado en la vereda, como solía hacerlo, conversando con vecinos. En ese momento, un adolescente se acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza.

Para los investigadores, el jubilado no era el verdadero objetivo del ataque. Su cuerpo habría sido utilizado para dejar un mensaje destinado a un preso de alto perfil alojado en la cárcel de Piñero.

La nota estaba dirigida a Gabriel Lencina y contenía un fuerte reproche: “Dejá de matar gente inocente en la Vía Honda”. De acuerdo con la hipótesis de la investigación, el homicidio habría tenido como finalidad hacer llegar ese mensaje.

La familia de Ferrari había aclarado después del crimen que el hombre no tenía relación con el supermercado chino frente al cual fue asesinado. Una de sus hijas contó que su padre estaba sentado “como siempre” conversando con vecinos de la avenida y remarcó que en ese lugar también solían reunirse otros adultos mayores del barrio.

Ferrari había dedicado gran parte de su vida al trabajo comercial y, según sus familiares, siempre fue carnicero.

Por el crimen, esa misma noche fueron detenidos cuatro hombres en una vivienda de Zolá al 3600, acusados de haber resguardado a los autores del homicidio antes y después del ataque. Se trata de Daniel Rolando Vega, de 29 años; su padre Daniel, de 61; Sebastián Insaurralde, de 24; y Nahuel Vega, de 19.

Los cuatro continúan detenidos e imputados por encubrimiento agravado, mientras la investigación avanza ahora sobre la participación que habría tenido el joven de 18 años que decidió entregarse.