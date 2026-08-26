La solidaridad, el respeto y el compañerismo tuvieron su reconocimiento este martes 25 de agosto en San Juan. Rotary Club San Juan Capital realizó una nueva edición de la tradicional distinción a los Mejores Compañeros, una iniciativa en la que son los propios estudiantes quienes eligen a aquellos jóvenes que se destacan por estar presentes para los demás.

El acto se desarrolló en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán” y reunió a estudiantes del último año de escuelas secundarias de Capital. Participaron establecimientos de gestión estatal y privada, además de los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La intendente de Capital estuvo presente y entregó los diplomas. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Entre los jóvenes reconocidos estuvieron Tomás Vila, Sofía Díaz y Nicolás Delgado, los tres alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján. Tras recibir sus distinciones, hablaron con DIARIO HUARPE sobre lo que significó haber sido elegidos por quienes comparten con ellos todos los días dentro del aula.

“Estoy feliz de haber venido acá. Me gustó que mis compañeros me hayan elegido a mí”, expresó Tomás. Al intentar explicar los motivos de la elección, respondió entre risas: “Por buen compañero, buena onda, gracioso. Y estar para ellos si lo necesitan”.

Para Sofía, el reconocimiento tuvo un significado especial porque nació directamente de sus pares. “Estoy muy feliz y también agradecida de que mis compañeros me hayan elegido y hayan notado el valor que tengo en el curso”, señaló.

El reconocimiento destacó la solidaridad y el compañerismo. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La estudiante consideró además que la distinción representa el resultado de una actitud construida durante los años compartidos. “Es como un premio justamente al esfuerzo, al estar. Estoy muy honrada también de estar acá”, agregó.

Nicolás coincidió con sus compañeros y destacó especialmente el vínculo que mantiene con el resto del curso. “La verdad que estoy muy feliz de que mis compañeros me hayan elegido”, aseguró.

Cuando le preguntaron por qué creía haber recibido sus votos, su respuesta volvió a poner en primer plano el espíritu del reconocimiento: “Creo que por ser buen compañero y por estar siempre para ellos cuando lo necesitan”.

La distinción tiene una extensa historia en la provincia: se entrega desde 1932 y reconoce al Mejor Compañero de cada división. A diferencia de otros premios vinculados al rendimiento académico, en este caso son los propios compañeros quienes realizan la elección teniendo en cuenta valores como la solidaridad, el respeto y la predisposición para ayudar.

De esta manera, Rotary Club San Juan Capital volvió a reconocer conductas que muchas veces se construyen silenciosamente en las aulas. Para Tomás, Sofía y Nicolás, la distinción tuvo además un valor particular: no surgió de una calificación o un examen, sino de la mirada de los compañeros con quienes transitaron su vida escolar.