Los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en el Parque Ischigualasto recibirán este sábado el último adiós con un homenaje conjunto, aunque sus restos tendrán distintos destinos.

Según confirmó el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado a DIARIO HUARPE, Rubén Castro, jefe de la Dirección Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, será sepultado en su tierra natal, Jáchal, por decisión de su familia. En tanto, Jorge Carbajal, segundo jefe de esa repartición; Carlos Heredia, director de Protección Civil; y Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, serán inhumados en la ciudad de San Juan.

Asimismo, Delgado detalló que el velatorio continuará hasta las 20 de este viernes y se reanudará el sábado a las 8 en la Catedral San Juan Bautista. A las 9 se celebrará la misa y, una vez finalizada la ceremonia religiosa, alrededor de las 10:30 partirá el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de Capital, donde se realizarán los honores y el sepelio de los cuatro funcionarios fallecidos.

Concluido el homenaje en el Cementerio de Capital, los restos de Rubén Castro serán trasladados a Jáchal, donde descansará definitivamente junto a sus seres queridos. En tanto, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla permanecerán en la Capital, donde familiares, amigos y compañeros les darán el último adiós.

Un cortejo con todos los honores

Desde la Secretaría de Seguridad anticiparon que el traslado estará acompañado por un importante operativo del que participarán familiares, autoridades provinciales y miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

"Todo lo que es el sepelio de los cuatro va a ser una movilización importante, con todos los honores, como corresponde, porque fueron cuatro personas muy reconocidas por la ciudadanía sanjuanina y murieron en cumplimiento del deber", afirmó Delgado.

El homenaje marcará el cierre de dos jornadas de profundo dolor para la provincia, luego del accidente aéreo ocurrido en el Parque Ischigualasto, donde perdieron la vida siete personas, entre ellas el jefe de la Dirección Bomberos D-9, Rubén Castro; el segundo jefe de esa repartición, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla., que participaban de una misión oficial vinculada a una capacitación para el combate de incendios forestales.