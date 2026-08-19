Los Nocheros celebran sus cuatro décadas de trayectoria con la gira “Nocheros 40 años. El show”. En tal contexto, el grupo se presentará en el Teatro del Bicentenario de San Juan, en su nuevo formato, este sábado 22 de agosto.

En diálogo con DIARIO HUARPE, uno de los exponentes históricos del conjunto, Rubén Ehizaguirre reflexionó sobre la historia “nochera” que los mantiene vigentes.

"Pasaron 40 años tan rápido y tan lindo... Lo único que rescatamos, más allá de los premios, es el afecto, el cariño de la gente y el acompañamiento de siempre", dijo el músico. Y remarcó el lazo que los une con la calidez del público sanjuanino: "Cuyo siempre nos recibió con los brazos abiertos desde nuestros comienzos. Volver a San Juan y a la región tiene una magia distinta; la gente es extremadamente calurosa y vive el folclore con una pasión muy linda".

Nuevo formato

Tras la despedida definitiva de Kike Teruel a mediados de 2023, el grupo debió girar a un nuevo esquema ahora como trío. Decidió no buscar un reemplazo y continuar con sus tres voces principales: Mario Teruel, Rubén y Álvaro Teruel (incorporado en 2005 tras la partida de Jorge Rojas).

Sobre este ajuste en la estructura del grupo, Ehizaguirre explicó: “La verdad es que nos acomodamos muy bien. Las voces principales siguen estando donde siempre estuvieron y el trabajo armónico se adaptó de forma muy natural para que el sello 'nochero' siga sonando impecable".

Sin embargo, en este especial por los 40 años se incorporan otras voces más jóvenes y sanjuaninas, como las de Flor Carmona y Ania Banchig. Además, se agrega otra voz especial, la de Santino Moreno (nieto de Mario Teruel).

Para Rubén, este ensamble intergeneracional luce prometedor: “Sumar a Flor Carmona y a Ania Banchig junto a Santino fue un hallazgo hermoso. Le dan un color, una frescura y una potencia vocal tremenda a las canciones que la gente ya conoce de memoria".

Por otro lado, la familia sigue siendo el eje central de este proceso: "Tener a Álvaro y ahora a Santino arriba del escenario es algo hermoso. La familia siempre fue el pilar de Los Nocheros".

Innovación y reencuentro

A través de la experimentación sonora y el diálogo con artistas como MYA, Migrantes, Saffie o Eugue Quevedo, Los Nocheros no dejan de producir un acercamiento a otras generaciones. Recientemente lanzaron el sencillo "Como antes", donde cruzan el folclore con ritmos tropicales junto a Rodrigo Tapari. Sobre esta vivencia, Ehizaguirre remarcó: "Nos encanta compartir con los chicos nuevos, con la movida urbana y el cuarteto. La música es una sola y volver a grabar nuestros temas con esos arreglos nos conecta con un público joven que también canta Los Nocheros".

En ese sentido, la voz experimentada comentó: “Nosotros nunca le tuvimos miedo a renovarnos. El folclore está vivo y cambia con el tiempo; mantener nuestra identidad vocal pero abriendo la puerta a sonoridades actuales es lo que nos permite seguir vigentes después de cuatro décadas".

A este camino de sorpresas se sumó también un reencuentro histórico en febrero pasado en Cafayate junto a Jorge Rojas, donde compartieron clásicos que no interpretaban juntos desde hace casi dos décadas.

En detalle

Los Nocheros. 40 años. Sábado 22 de agosto, 22 hs. Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Venta en boletería y en TuEntrada.com.



