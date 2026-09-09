Rubén Darío Insúa fue presentado como nuevo entrenador de San Lorenzo y comenzó oficialmente su tercera etapa al frente del club. El técnico firmó contrato hasta diciembre de 2027 y asumió después de la salida de Néstor “Pipo” Gorosito.

El entrenador contó que su regreso se concretó rápidamente luego de recibir el llamado mientras estaba en el exterior. “Llegué el domingo por la mañana y el domingo a la tarde ya estaba cerrado el acuerdo”, explicó.

Ocho partidos por delante

Insúa remarcó que quedan ocho encuentros y que el objetivo inmediato es lograr que San Lorenzo sea competitivo. “Buscaremos estar en los playoffs, es la meta a corto plazo”, sostuvo durante su presentación.

El técnico valoró además la respuesta del plantel durante sus primeros entrenamientos y destacó que la última victoria ayudó a mejorar la confianza y la autoestima de los futbolistas. “Van tres entrenamientos nomás, pero vi buena química y energía”, señaló.

Recuperar a los lesionados

Una de las prioridades del nuevo cuerpo técnico será recuperar a los futbolistas que atraviesan distintas lesiones. Insúa contó que habló con Walter Perazzo y que buscarán recuperar entre cinco y seis jugadores.

El entrenador todavía no definió un sistema táctico y explicó que tomará esa decisión de acuerdo con las características del plantel. Su intención es que el funcionamiento colectivo esté en sintonía con las condiciones individuales de los jugadores.

El futuro inmediato

Insúa también señaló que el próximo partido será la prioridad y que el objetivo es clasificar a los playoffs, algo que generalmente permite acceder a la Copa Sudamericana. Además, remarcó que el plantel comienza una nueva etapa y que “el pasado no se puede modificar, el futuro sí”.