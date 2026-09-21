Rubén Ramos Meglioli consiguió una nueva medalla para San Juan en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026, al ganar el bronce en la especialidad persecución por equipos. El sanjuanino integró la cuaterna argentina junto a Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro y Tomás Moyano.

La definición se disputó ayer por la tarde en Rafaela, donde la selección argentina se enfrentó a Venezuela. La Albiceleste se impuso ante su par venezolano y se quedó con la medalla de bronce.

Maribel Aguirre quedó cerca

En la misma especialidad, la sanjuanina Maribel Aguirre quedó en las puertas de conseguir otra medalla para la provincia. La cuaterna femenina argentina cayó ante Venezuela por apenas seis segundos en la definición por el bronce.

De esta manera, Ramos Meglioli se convirtió en el cuarto sanjuanino en conseguir una presea en estos Juegos ODESUR. Su medalla se suma a las obtenidas previamente por otros tres representantes de la provincia.

Cuatro medallas sanjuaninas

La primera de las preseas mencionadas fue conseguida por Delfina Dibella, quien ganó el bronce en contrarreloj individual de ciclismo en pista. Luego llegó el oro de Mateo Kalejman, también en contrarreloj individual de ciclismo en pista.

A estas medallas se sumó la plata de Gonzalo Molina, conseguida en bicicross carrera. Ahora, el bronce de Rubén Ramos Meglioli en persecución por equipos completa la cosecha sanjuanina en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026.