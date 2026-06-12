Este lunes 15 de junio, desde las 16:30, el complejo deportivo Rufrano ubicado en Juan José Castelli 500 sur en Capital será escenario de un banderazo mundialista pensado para toda la familia, con el objetivo de alentar a la Selección Argentina en la previa de su participación en el Mundial 2026.

La propuesta incluye una amplia variedad de actividades recreativas y participativas, con juegos, sorpresas y sorteos, en una jornada que busca reunir a grandes y chicos en torno a la pasión por la camiseta albiceleste.

Invitación (Gentileza)

Entre las principales atracciones, se realizará un concurso de payanita, junto con un certamen para premiar al mejor look mundialista, destinado a niños y niñas que representen de la mejor manera el espíritu futbolero argentino.

Además, habrá un taller de hinchada murguera, donde los asistentes podrán sumarse al ritmo y color de la fiesta, con consignas vinculadas a la identidad y la pasión por la Selección.

El evento también contará con juegos gigantes para garantizar el entretenimiento de toda la familia, consolidando una propuesta pensada como un espacio de encuentro y celebración.

Como cierre, se llevará adelante un sorteo especial cuyo premio será un viaje organizado por Yafar Joven, uno de los principales atractivos de la jornada.

La invitación está abierta a toda la comunidad, en una tarde que combinará deporte, cultura y diversión, con la mira puesta en acompañar a la Selección Argentina en una nueva ilusión mundialista.