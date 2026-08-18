La situación familiar de Rufina Cabré, hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre asegurara que la adolescente no quiere regresar a Estambul, Turquía, donde vivió junto a su mamá y Mauro Icardi.

Según contó la conductora al aire de SQP, la menor habría manifestado su intención de quedarse en la Argentina si Icardi consigue un nuevo contrato y la familia vuelve a instalarse en el exterior.

“A mí me dijeron que la nena más grande, Rufina, no quiere volver a Estambul”, afirmó Latorre. Como parte de su explicación, señaló que la adolescente tiene en Argentina a su papá, además de sus amigos y actividades. “Está acá el papá, el hockey, es adolescente. No es fácil”, sostuvo.

La vida de Rufina entre Argentina y Turquía

La China Suárez se instaló el año pasado en Estambul junto a sus tres hijos para acompañar a Mauro Icardi durante su carrera futbolística. Actualmente, el jugador se encuentra sin club, aunque la posibilidad de que consiga un nuevo contrato podría volver a poner sobre la mesa una mudanza.

En ese contexto, la situación de Rufina genera especial atención porque la adolescente ya atravesó cambios importantes desde que se trasladó a Turquía. Su papá, Nicolás Cabré, había contado anteriormente que su hija se adaptó a otro idioma y otra cultura, además de haber dejado atrás a sus amigos.

Qué había dicho Nicolás Cabré

Cabré habló meses atrás sobre la distancia con su hija y aseguró que, aunque la extraña, respeta las decisiones que ella tome.

El actor explicó que Rufina está conociendo otro idioma y otra cultura y que su prioridad es acompañarla. “Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina”, había expresado.

También destacó que actualmente mantienen contacto permanente y que ella está feliz. “La extraño, pero la apoyo”, había señalado, al referirse a la experiencia de su hija en Turquía.

Ahora, según la versión difundida por Latorre, Rufina preferiría permanecer en la Argentina, donde tiene nuevamente cerca a su papá, sus vínculos y su rutina cotidiana. La información surge de una versión periodística y no fue confirmada públicamente por la adolescente ni por sus padres.