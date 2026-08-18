Rufina Cabré prefiere quedarse en Argentina y no regresar a Turquía

La dinámica familiar de la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras conocerse las preferencias actuales de Rufina Cabré. Según la información brindada por Yanina Latorre en el programa SQP, la hija mayor de la actriz manifestó su deseo de no retornar a Estambul para establecerse de forma definitiva en Argentina. Esta postura se fundamenta en la rutina que la joven construyó en su tierra natal, donde destaca su escolaridad y su fuerte compromiso con el equipo de hockey al que pertenece,.

La adolescente ya compartió varias semanas en Turquía junto a su madre, el futbolista y sus hermanos menores, Amancio y Magnolia. A pesar de haber experimentado la vida en el extranjero, su vínculo con el club y sus amistades locales pesa más en su balanza personal.

Ante este panorama, surgió la alternativa de que la menor permanezca en el país bajo el cuidado de su padre, Nicolás Cabré, y la pareja de este, Rocío Pardo. Esta opción le permitiría continuar con sus estudios y actividades deportivas sin las interrupciones que implican los traslados internacionales.

A principios de agosto, se observó un acercamiento por parte de Mauro Icardi, quien acompañó a la actriz a una de las prácticas deportivas de la niña. Por su parte, el padre de la menor se refirió al distanciamiento físico que impone la agenda de la madre con palabras de comprensión.

El actor explicó que "Hoy por hoy es mucho más fácil: va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente" sobre la realidad que atraviesa su hija.

Aunque el entorno familiar busca equilibrar los deseos de todos los integrantes, la decisión final sobre la residencia de Rufina aún no fue confirmada oficialmente. Por el momento, la prioridad de la adolescente se mantiene firme en conservar su entorno social y sus pasiones deportivas en Buenos Aires, lejos de la dinámica que propone la vida en el viejo continente,.