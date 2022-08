Ruleta vs póker: ¿Cuál es mejor?

La ruleta y el póker son dos de los juegos más populares entre los fanáticos de los juegos de azar. Si preguntamos a cualquier persona en un casino cuál prefiere, obtendríamos un amplio abanico de respuestas. Ambos juegos ofrecen diversión y entretenimiento, ya sea a través de las cartas o de hacer girar una rueda.

Ambos son considerados juegos que requieren un mínimo de habilidad. La ruleta demanda confianza para dominar el juego, pero el póker también exige mucho entreno para conseguir un nivel de habilidad que permita obtener ingresos. Si quieres saber qué similitudes y diferencias existen entre el juego de la ruleta y el póker, en este artículo profundizaremos en ambos juegos y el enfoque de cada uno.

Similitudes entre la ruleta y el póker

A primera instancia, la ruleta y el póker no parecen tener ninguna similitud, pero sí que tienen ciertos aspectos en común:

• Necesidad de aplicar estrategias y conocimiento: Tanto los jugadores de ruleta como los de póker pueden recurrir a una plétora de estrategias que les ayuden a maximizar sus fondos y a tener la mejor oportunidad posible de conseguir esa gran mano o giro ganador.



Los mejores jugadores de ruleta y de póker suelen tener mentes matemáticas, capaces de calcular las probabilidades estadísticas de cada escenario con rapidez y precisión. De hecho, la Asociación Internacional de Deportes Mentales ha reconocido el póker como un juego mental y de habilidad, a la misma altura que el bridge, el go y el ajedrez.

• Variantes en ambos juegos: Dependiendo de tu localización geográfica, encontrarás diferentes variantes tanto de la ruleta como del póker. La ruleta tiene variantes geográficas como la ruleta francesa o la ruleta americana. En cuanto al póker, también se pueden encontrar desde la versión favorita americana Texas Hold'Em hasta el Teen Patti de la India.

• Requieren de paciencia en un entorno de alta presión: Los jugadores de la ruleta o el póker deben ser pacientes y elegir sus momentos de acción si quieren ganar. Cada mano o giro de la rueda conlleva mucha presión e incertidumbre. Aquellos que pueden permanecer calmados cuando están bajo presión, podrán esperar hasta que se den las condiciones adecuadas para jugar su mano o apostar a los números correctos para declararse ganadores.

Diferencias entre la ruleta y el póker

Hasta ahora, hemos visto las similitudes entre estos dos juegos. Pero… ¿Qué los diferencia?

• Tipologías de juego muy diferentes: El póker es un juego de cartas clásico, mientras que la ruleta siempre se juega a base de una gran rueda de colores. Cuando el crupier pone la rueda en movimiento, el jugador desea que la suerte lo acompañe durante los minutos de suspense que pasan hasta que para. El giro de la ruleta simboliza la emoción del juego de casino

• El póker no tiene “beneficios de la casa”: La ruleta está diseñada para reportar beneficios a los casinos. En cada giro de rueda, los casinos físicos y online ganan un pequeño porcentaje que financia sus operaciones. Los beneficios de la ruleta se calculan normalmente en función de los números activos en la ruleta y de los ceros: cuantos más ceros, mayores serán los beneficios de la casa.

A diferencia de la ruleta, el póker no tiene unos beneficios claros para el casino, ya que se trata de un juego de oponente a oponente. Los casinos consiguen sacar beneficios del póker a través del rake, una pequeña fracción de cada bote que se juega.

• Necesidad de aplicar la psicología: El póker es principalmente un juego de psicología. Los jugadores de póker más hábiles saben que para ganar deberán mantener su "cara de póker" inexpresiva, mantener sus cartas cerca del pecho y no mostrar nunca su mano. Aunque un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén desmiente la efectividad de la cara de póker, es indudable que la ruleta es más sencilla.

• La oportunidad de ganar siempre existe en el póker: Incluso si te reparten una de las manos más bajas, todavía es posible ganar en póker a través de estrategias de apuestas y engaños físicos. Esto no pasa con la ruleta. El resultado del juego de la ruleta es binario: la bola cae en el número por el que has apostado o no cae.

¿Cuál me conviene más?

Por estadística, es mucho más probable obtener beneficios en la ruleta que en el póker. La ruleta permite conocer con un grado mucho más alto de precisión los números ganadores. Por ejemplo, se pueden utilizar los ordenadores de la ruleta: Dispositivos capaces de predecir los números ganadores utilizando la física.

La única desventaja de la ruleta es que tus ganancias están limitadas por el casino. En teoría, podrías ganar un millón de dólares en pocas horas (con un bankroll adecuadamente alto) pero la vigilancia del casino se fijaría en ti antes de que tus ganancias incrementaran tanto.

Con el póker, el casino no pierde dinero si ganas millones, otros jugadores pierden el dinero. Esto significa que tus ganancias están limitadas por el tamaño de las apuestas.

Entonces… ¿Qué juego es mejor? En resumidas cuentas, depende. En algunos casos, el póker es mejor pero, en otros casos, la ruleta es mejor.