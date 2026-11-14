Gerónimo Rulli fue titular y capitán de la Selección argentina en la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y se convirtió en el noveno futbolista en llevar la cinta durante el ciclo de Lionel Scaloni. La designación tuvo un significado especial porque ocurrió en el primer partido del equipo nacional tras el retiro de Lionel Messi.

El arquero del Manchester City asumió la responsabilidad ante las ausencias de Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez, ambos por lesión, y la decisión de Scaloni de dejar a Emiliano "Dibu" Martínez en el banco de suplentes.

La elección no fue una sorpresa. En la previa del clásico rioplatense, el entrenador había adelantado que, si el Dibu no estaba desde el comienzo, Rulli sería el capitán. También destacó su compromiso, su comportamiento dentro del plantel y el respeto que se ganó entre sus compañeros.

Aunque fue su primera capitanía desde el inicio de un encuentro, Rulli ya había llevado la cinta durante algunos minutos en el amistoso frente a Burkina Faso, disputado en octubre de este año.

Quiénes fueron los capitanes de Scaloni en la Selección argentina

Con su designación ante Uruguay, Rulli se incorporó a una lista de nueve futbolistas que tuvieron la responsabilidad de ser capitanes durante la conducción de Scaloni.

Lionel Messi encabeza ampliamente el registro, con 72 partidos como capitán. Detrás aparecen Nicolás Otamendi, con 11 encuentros, y Ángel Di María, con nueve.

La nómina se completa con Cristian Romero, que llevó la cinta en cinco oportunidades; Nicolás Tagliafico, con cuatro; Germán Pezzella, con tres; Sergio Romero, con dos; y Gabriel Mercado, con una.

Rulli también quedó registrado con una capitanía, la conseguida frente a Uruguay.

La nueva etapa de la Selección comenzó así con otro nombre al frente del equipo. Tras años de liderazgo de Messi, Scaloni empieza a distribuir responsabilidades entre los futbolistas que continúan en el plantel.