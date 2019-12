Ruralistas autoconvocados realizarán mañana en Rosario un tractorazo contra las retenciones

Hace 1 hora

Unos doscientos productores rurales autoconvocados del sur santafesino se concentrarán mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y AO12 para marchar hasta el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario en protesta "por la suba de retenciones y del proyecto de aumento de impuestos provinciales", indicaron los organizadores.



Uno de los productores organizadores de la marcha, Diego Pascuale, dijo: "Un sábado el presidente Alberto Fernández tomó una serie de medidas muy severas contra el sector productivo. Las rechazamos totalmente y resulta que después el gobernador, Omar Perotti, también tiró sobre la mesa una suba de impuestos que el sector productivo no tolera más".



El martes pasado, el gobierno de Santa Fe remitió a la Legislatura de la provincia un proyecto de ley de reforma tributaria que, entre otras acciones, permite la suba de tributos como el Impuesto Inmobiliario Rural.



"Con estas medidas sería muy difícil seguir produciendo. Ya no estaríamos hablando de rentabilidad sino de destrucción de un montón de productores agropecuarios", afirmó.



"Somos unos 200 productores que después del anuncio de estas medidas nos empezamos a juntar en el cruce de la AO12 y la 34, y que desde hace 10 días estamos con la medida del cese de comercialización, esto se ha comunicado a los acopios, las cooperativas y los transportistas. Además, desde hace una semana decidimos no pagar impuestos por tiempo indeterminado", señaló.



"Vamos a llegar a Rosario en paz, pero para hacernos escuchar en contra de las sanciones que implican las medidas que tomó el gobierno nacional y las que planea implementar el provincial", remarcó el dirigente agropecuario en declaraciones a la radio local "La Ocho".



"No cortaremos la ruta para no molestar a la gente. Vamos a ir agregando gente de otros cruces icónicos como Armstrong o Zavalla, con camionetas e implementos agrícolas, para arribar después de las 14 horas al monumento. Ahí nos vamos a concentrar y esperamos que lleguen los demás referentes para decir unas palabras", adelantó.



Los productores autoconvocados que realizan la convocatoria provienen de las zonas de San Lorenzo, Ricardone, Roldán, Lucio López, Funes, Ibarlucea, Luis Palacios, Carcarañá, San Jerónimo, Armstrong, Zavalla y Pujato.