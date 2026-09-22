Greg Rusedski, exnúmero cuatro del mundo y finalista del US Open en 1997, destacó la temporada de Alexander Zverev y lo consideró el “número 1 no oficial”. El británico hizo estas declaraciones después de que el alemán conquistara sus dos primeros títulos de Grand Slam.

Zverev ganó Roland Garros y el US Open durante 2026, además de alcanzar el número dos del ranking ATP y liderar la Race hacia las ATP Finals de Turín. Sin embargo, el ranking mundial oficial continúa teniendo a Jannik Sinner en el primer puesto.

La explicación del extenista

Rusedski sostuvo que Zverev debería terminar la temporada como número uno del mundo, aunque remarcó que todavía necesita conseguir los puntos necesarios para alcanzar esa posición. También señaló que el alemán tiene una ventaja de 700 puntos sobre Sinner en la Race.

El británico explicó que, desde su perspectiva, Zverev puede ser considerado el número uno “no oficial” por su rendimiento en los torneos importantes. Al mismo tiempo, aclaró que el alemán todavía debe conseguir los resultados necesarios para ocupar oficialmente la cima del ranking.

La pelea por el número uno

La diferencia entre ambos jugadores cambia según la clasificación que se tome como referencia. En el ranking ATP, Sinner continúa primero y Zverev ocupa el segundo lugar, mientras que en la Race hacia Turín el alemán se encuentra por delante del italiano.

El cierre de la temporada definirá la posición final en la clasificación y el resultado de la lucha por el número uno del año. Zverev buscará continuar con el rendimiento que le permitió conseguir sus dos primeros títulos de Grand Slam durante 2026.