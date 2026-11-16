Rusherking reconoció su infidelidad a María Becerra y contó toda la crisis

Rusherking sorprendió al mundo del espectáculo al referirse abiertamente a su historial amoroso junto a María Becerra. El artista santiagueño brindó una entrevista en el ciclo Primera cita, conducido por Nacho Elizalde, donde repasó los momentos más intensos de su pasado sentimental. A pesar de mostrarse algo nervioso al inicio de la charla, el músico confirmó que actualmente volvió a apostar al amor al declarar "Estoy amando. Estoy de novio", pero no esquivó las preguntas sobre su exnovia.

Al remontarse a su llegada a Buenos Aires, el intérprete recordó los inicios de aquel mediático romance que cautivó a millones de fanáticos de la música urbana argentina. "Cuando vine acá me puse de novio con María", relató con naturalidad sobre aquella etapa en la que ambas carreras comenzaban a despuntar. Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando el entrevistador indagó sobre los motivos reales que desencadenaron la escandalosa separación ocurrida en 2021.

Lejos de evadir la responsabilidad, el cantante admitió por primera vez de manera explícita el error que dinamitó el vínculo. "Fue un lío, un lío que también me dejó, obviamente, consecuencias", reconoció antes de detallar el episodio ocurrido durante una salida nocturna. "Pasó un tema ahí, que yo estuve con otra persona en el medio, en una fiesta", confesó el músico, confirmando así las sospechas que rodearon el final de la pareja desde hace años.

Esta revelación cobra especial relevancia al recordar las dolorosas declaraciones que la artista quilmeña realizó tiempo atrás en medio de un conflicto virtual. Aunque en aquel momento evitó dar nombres propios, la cantante había lanzado una frase contundente que los seguidores asociaron inmediatamente con él: "Mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok". Ahora, la versión del santiagueño termina de confirmar el trasfondo de aquella crisis que paralizó las redes sociales.

El nivel de exposición mediática que acompañó al conflicto también fue analizado por el cantante, quien vinculó ese caos personal con el lanzamiento de su tema De Mademin. Para dimensionar la locura digital que se generó alrededor de su vida privada, el artista recordó las impresionantes cifras de audiencia que alcanzó en ese entonces. "En el estreno había quinientas mil personas mirando, un millón de personas mirando. O sea, era una locura", explicó sobre el fenómeno.

A pesar de las heridas del pasado, el joven dejó abierta una puerta hacia una eventual reconciliación personal, aunque aclaró que no existen planes concretos ni contacto fluido en el presente. "Me gustaría que en algún momento, en un futuro, cuando todo sea un poco más grande y quizá dejemos muchos problemas o cosas de lado, nos juntemos de vuelta", expresó. Ante la consulta de Nacho Elizalde sobre la viabilidad de ese reencuentro, respondió con un sugestivo "Puede ser. Yo creo que el tiempo…", asintiendo cuando el conductor completó la frase con un "cura todo".

En otro tramo de la charla, el músico hizo una autocrítica sobre su actitud frente a las cámaras durante los días posteriores a la ruptura. Entre risas, comparó su nivel de fama de aquel momento con el de un actor consagrado al decir "Era Darín en ese momento", pero rápidamente mostró arrepentimiento por sus declaraciones pasadas. "Después me quise matar, boludo. ¿Qué mierda dije?", se lamentó al recordar la incomodidad que le generan hoy sus antiguas apariciones mediáticas.

Toda esa turbulencia emocional terminó funcionando como un motor de cambio para su identidad como compositor y persona. Según explicó, el escándalo lo obligó a replantearse el rumbo de su carrera musical y el mensaje que deseaba entregarle a su público. "Me puse a ver qué carajo quería decir yo, qué quería transmitir. Y con este álbum lo encontré", aseguró, vinculando directamente su madurez artística con la superación de aquel conflicto amoroso.

Finalmente, sus palabras actuales contrastan con la postura evasiva que mantenía en agosto de 2025, cuando evitaba cualquier asociación directa con sus exparejas, incluidas la China Suárez y la propia artista quilmeña. En aquella ocasión, ante las teorías de los fans por una canción que mencionaba a Quilmes, había exclamado "¡Cómo les gusta buscar!", aclarando que sus letras nacen de vivencias propias sin una destinataria fija. Hoy, con mayor tranquilidad, decidió cerrar el capítulo asumiendo públicamente su historia.