Rusherking recordó el peor momento que vivió con la China Suárez

El artista Rusherking estuvo como invitado en el programa Otro deltrece y conversó con Mario Pergolini sobre los meses más intensos de su romance con la China Suárez. El cantante de Santiago del Estero reconoció que el asedio constante de la prensa y la enorme repercusión mediática lo superaron por completo en varias oportunidades.

Durante la entrevista con Mario Pergolini, el joven explicó que le costaba mucho lidiar con los cronistas que lo esperaban en la puerta de su casa todos los días. Aunque admitió que podía soportar la circulación de versiones falsas sobre su intimidad, confesó que encontrarse con cámaras y micrófonos al salir en pantuflas era una situación límite. “Me quería morir”, graficó sobre aquel agobiante escenario cotidiano.

Hacia el final de la charla, Rusherking recordó la popular frase que marcó su historia de amor con la China Suárez al decir “Me fui mundial” frente a la prensa. El músico confesó que tras pronunciar esas palabras se encerró en su casa con una profunda angustia, aunque con el tiempo logró minimizar el impacto y asumirlo como una simple anécdota de juventud.