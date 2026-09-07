Rusia cuestionó el despliegue de un sistema estadounidense de misiles en Noruega y advirtió que la medida representa una amenaza para su seguridad.

El Ministerio de Exteriores ruso señaló que el sistema está basado en lanzadores Mk-41, capaces de utilizar distintos tipos de misiles, incluidos los Tomahawk.

Según Moscú, estos sistemas podrían alcanzar una parte considerable del territorio europeo de Rusia, incluida la ciudad de Moscú.

Bases que podrían convertirse en objetivos

La Cancillería rusa aseguró que prestará especial atención a los lugares donde sean desplegados los sistemas, así como a los centros de mando y control y a la infraestructura que los respalda.

También advirtió que esas instalaciones podrían convertirse en objetivos en caso de un conflicto militar.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, calificó el despliegue como una nueva acción desestabilizadora de los países de la OTAN.

Un nuevo foco de tensión

Moscú sostuvo además que el despliegue de estos sistemas afecta las condiciones para mantener un diálogo constructivo con Estados Unidos sobre cuestiones estratégicas.

El Kremlin también calificó el refuerzo militar noruego como una amenaza para la seguridad rusa. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia deberá adoptar medidas adicionales para garantizar su seguridad.

El despliegue estadounidense en Noruega se habría producido en agosto, según informaciones citadas por medios internacionales. La discusión se desarrolla mientras Rusia y Estados Unidos mantienen diferencias sobre el control de armas y la estabilidad estratégica.