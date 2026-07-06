Rusia lanzó durante la madrugada un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Kiev, en una de las ofensivas más intensas de las últimas semanas y en la antesala de la cumbre de la OTAN, donde el respaldo militar a Ucrania volverá a ocupar un lugar central en la agenda. El bombardeo dejó al menos 11 muertos y decenas de heridos, aunque las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.

El ataque impactó sobre distintos sectores de la capital ucraniana y provocó severos daños en edificios residenciales e infraestructura urbana. Equipos de emergencia trabajaban entre los escombros para asistir a las víctimas y buscar posibles sobrevivientes atrapados.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó 68 misiles y 351 drones durante la ofensiva. Si bien una parte de los proyectiles fue interceptada por las defensas antiaéreas, varios misiles balísticos lograron alcanzar sus objetivos, agravando la destrucción en la capital.

Se trata del segundo gran bombardeo contra Kiev en menos de una semana, una escalada que coincide con el inicio de la reunión de líderes de la OTAN, donde se analizará el fortalecimiento de la ayuda militar a Ucrania y el aumento del gasto en defensa de los países miembros de la alianza.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a reclamar a sus aliados un refuerzo urgente de los sistemas de defensa aérea y más misiles interceptores para hacer frente al incremento de los ataques rusos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que la ofensiva respondió a recientes ataques ucranianos contra infraestructura ubicada en territorio ruso, mientras el conflicto continúa mostrando una creciente intensidad tanto en el frente militar como en los bombardeos de largo alcance.

La nueva ofensiva se produce en un momento especialmente sensible para la guerra, con la atención internacional puesta en la cumbre de la OTAN y en las decisiones que podrían definir el futuro del apoyo occidental a Ucrania.