Rusia exige a Twitter que restituya las cuentas suspendidas de instituciones y funcionarios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de Rusia le exigió hoy a Twitter explicaciones por las suspensión de una serie de cuentas de organismos y funcionarios públicos que "no contradicen las normas establecidas por la red social", y le reclamó su restitución.



Entre las cuentas bloqueadas están la de la agencia de cooperación internacional Rossotrudnichestvo (@rsgov), la del proyecto "Joroshie nóvosti" (@good_events_) y la del presidente de la Comisión de desarrollo de la comunidad informática de la Cámara Cívica, Alexandr Malkevich (@McCevich).



"Lamentablemente desconocemos las circunstancias y causas de este tipo de acciones de la compañía Twitter, algo que nos provoca asombro", informó el Roskomnadzor (el organismo regulador de las comunicaciones en Rusia) en un comunicado difundido por EFE.



El reclamo fue dirigido a la directora de política pública y Comunicaciones en Europa, Oriente Medio y África de Twitter, Sinead McSweeney.



Según Roskomnadzor, las publicaciones en las cuentas bloqueadas "no contienen ningún tipo de información ilegal o peligrosa y no contradicen las normas establecidas por la red social".



Al ingresar en el perfil de las cuentas suspendidas, se lee la leyenda "Twitter suspende las cuentas que incumplen las Reglas de Twitter".



El organismo manifestó su preocupación y señaló que estos bloqueos vulneran los principios de la libertad de expresión, situación que se agrava con la negativa de Twitter de bloquear cuentas con contenidos "realmente peligrosos para los usuarios".



"Roskomnadzor envió anteriormente notificaciones a Twitter sobre la necesidad de bloquear de manera más de 950 publicaciones. En particular, en las páginas de la red social hay información extremista, pornografía infantil, contenidos que promueven suicidios, información sobre venta de drogas", alegó.



La decisión de la red de microblogging de bloquear en simultáneo varias cuentas de organismos y funcionarios tiene un antecedente en septiembre de 2019, cuando la empresa bloqueó las cuentas del ex presidente de Cuba Raúl Castro y de los principales medios de comunicación del país (entre ellos la del diario Granma, Radio Rebelde y Cubadebate), entre otros.



Twitter tomó esa acción justo mientras el presidente Miguel Díaz Canel hablaba sobre las medidas tomadas por su gobierno para contrarrestar "la persecución económica de los Estados Unidos".



Esa decisión fue cuestionada por el gobierno del país caribeño por significar una "limitación de la libertad de expresión".