La Fiscalía de Perú investiga una presunta red que habría captado ciudadanos con falsas ofertas laborales y los enviado a Rusia, donde terminaron incorporados a las fuerzas que combaten contra Ucrania.

El caso involucra a cientos de personas y ya derivó en 22 investigaciones judiciales. Los expedientes buscan determinar cómo fueron reclutados, quiénes participaron de la captación y de qué manera los ciudadanos peruanos terminaron en el frente de batalla.

La cifra oficial de la Cancillería peruana eleva a 459 los ciudadanos que se enlistaron en el ejército ruso. Entre ellos, al menos 11 murieron, 114 permanecen desaparecidos y tres fueron capturados por las fuerzas ucranianas.

La promesa de un trabajo que terminó en la guerra

Una de las principales líneas de investigación apunta a que los reclutadores ofrecían supuestos empleos civiles en Rusia, con salarios atractivos y otras condiciones que convencían a los ciudadanos de viajar.

Una vez en territorio ruso, según las denuncias, algunos habrían descubierto que las condiciones eran diferentes a las prometidas y terminaron incorporados a las fuerzas militares.

Amnistía Internacional también denunció recientemente que Rusia utiliza engaños, coacción y explotación para reclutar ciudadanos extranjeros y enviarlos a combatir en Ucrania. La organización señaló que estas prácticas podrían constituir trata de personas.

Una investigación que sigue abierta

La Justicia peruana intenta ahora reconstruir el funcionamiento de estas redes y determinar quiénes fueron los responsables de contactar a los ciudadanos y facilitar sus viajes.

El caso generó además preocupación entre las familias de los desaparecidos, que reclaman información sobre el paradero de sus familiares.

El Gobierno peruano ya había advertido a sus ciudadanos sobre las falsas ofertas de trabajo utilizadas para captar personas y pidió denunciar a quienes participen de este tipo de reclutamientos.