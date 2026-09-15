El Kremlin se refirió al anuncio de Donald Trump sobre un posible cese de los ataques contra objetivos energéticos entre Rusia y Ucrania. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú recibió positivamente la propuesta estadounidense.

Peskov sostuvo que la iniciativa es una buena idea y señaló que Rusia mantiene contactos con Estados Unidos. También remarcó que Moscú apoya las soluciones pacíficas.

Las condiciones planteadas por Moscú

El portavoz del Kremlin indicó que garantizar la operación segura de las refinerías y aumentar la producción de derivados del petróleo no resolvería por sí solo los problemas globales. Según explicó, uno de los puntos centrales es garantizar el acceso de los productos petroleros a los mercados internacionales.

En ese sentido, Peskov planteó la necesidad de garantizar la seguridad del transporte marítimo comercial y la navegación de los petroleros. También mencionó el levantamiento de las sanciones como otra de las cuestiones vinculadas a la situación.

El anuncio de Trump

Trump había afirmado que Rusia y Ucrania acordaron no atacar objetivos energéticos. La declaración fue publicada por el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.