El 24 de septiembre de 1990, Megadeth publicó Rust in Peace, su cuarto álbum de estudio y uno de los trabajos que terminó definiendo una etapa central de su historia. Este jueves se cumplen 36 años de un disco que reunió por primera vez en estudio a Dave Mustaine, Marty Friedman, David Ellefson y Nick Menza.

La formación se convertiría luego en una de las más reconocidas del grupo. La llegada de Friedman y Menza amplió el sonido de Megadeth y aportó una combinación de velocidad, precisión técnica y melodía que atravesó las nueve canciones del álbum.

Entre ellas aparecen Holy Wars… The Punishment Due, Hangar 18 y Tornado of Souls, tres composiciones que se mantuvieron entre las piezas más identificadas con la banda y continúan presentes en su repertorio.

Megadeth encontró una nueva formación en 1990

Rust in Peace llegó después de un período atravesado por cambios de integrantes y dificultades internas. La incorporación de Menza en batería y Friedman en guitarra terminó de completar una alineación que acompañó a Mustaine y Ellefson durante una etapa decisiva.

El disco abordó temáticas como los conflictos bélicos, la religión, las adicciones, las conspiraciones y la amenaza nuclear. Esa variedad también se trasladó a las composiciones, con cambios constantes de ritmo y extensos pasajes instrumentales.

Holy Wars… The Punishment Due fue inspirada parcialmente por el conflicto de Irlanda del Norte, mientras que Hangar 18 desarrolló una historia vinculada con ovnis y secretos militares. Tornado of Souls, por su parte, quedó especialmente asociada al trabajo guitarrístico de Friedman.

El reconocimiento de Rust in Peace

El álbum alcanzó el puesto 23 del Billboard 200 y posteriormente recibió la certificación de platino en Estados Unidos. También obtuvo una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal.

Mike Clink participó en la producción, Max Norman estuvo a cargo de la mezcla y Ed Repka diseñó la portada, nuevamente protagonizada por Vic Rattlehead.

Veinte años después de su lanzamiento, Megadeth celebró el aniversario con una gira en la que interpretó el disco completo. Más de tres décadas después, Rust in Peace continúa siendo uno de los trabajos más reconocidos dentro de la discografía del grupo y del thrash metal.

Los nueve temas de Rust in Peace

El álbum incluye Holy Wars… The Punishment Due, Hangar 18, Take No Prisoners, Five Magics, Poison Was the Cure, Lucretia, Tornado of Souls, Dawn Patrol y Rust in Peace… Polaris.