La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de San Juan convocó formalmente a toda la comunidad de Caucete, Santa Lucía y 9 de Julio a participar de la consulta pública correspondiente a la Etapa de Evaluación Ambiental y Social del proyecto de modernización de la Ruta Nacional N°20. El encuentro, programado para el próximo 24 de agosto de 2026, tiene por objeto informar a los residentes sobre el impacto ambiental y social de las futuras obras viales, así como las medidas de mitigación y compensación previstas.

Esta instancia de participación ciudadana constituye un requisito de carácter obligatorio para posibilitar la ejecución de los trabajos bajo estándares internacionales.

El encuentro vecinal se realizará en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Dr. Luis Agote, sita en Ruta Nacional N°20, Kilómetro 16, en la localidad de Las Chacritas, departamento de 9 de Julio. Se prevén dos convocatorias para facilitar la asistencia vecinal: un primer llamado a las 16:00 horas y un segundo llamado a las 18:00 horas.

Durante la jornada laboral, además de la presentación del informe de impacto ambiental y social, se habilitará un espacio para que los vecinos, instituciones locales y demás interesados formulen preguntas y aporten sus sugerencias directamente.

El megaproyecto para la modernización de la Ruta Nacional N°20 contempla una transformación integral del tramo de 14,42 kilómetros que conecta la ciudad de Caucete (km 566,36) con la Avenida de Circunvalación (km 580,78), convirtiéndolo en una autovía y autopista de doble vía.

Este estratégico corredor, que atraviesa los departamentos de Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía y Capital, busca resolver los problemas de interferencia entre el tránsito local y el de paso, con el firme propósito de disminuir drásticamente los preocupantes índices de siniestralidad vial registrados históricamente en la zona.

Readecuación funcional y detalles de obra

Bajo los lineamientos de la Dirección Nacional de Vialidad, el diseño geométrico y funcional incluye:

La duplicación de calzada mediante una vía paralela para separar sentidos en todo el trayecto.

El segmento entre la Avenida de Circunvalación y la Rotonda del Gaucho se adaptará como autopista urbana.

Además, se construirán distribuidores y cruces a diferente nivel para eliminar giros a la izquierda en zonas críticas, colectoras laterales para encauzar frentes vecinales y comerciales, y adecuaciones hidráulicas contra anegamientos.

Convenio provincial y respaldo financiero

La reactivación de este corredor responde a un acuerdo por el cual el Gobierno de San Juan asumió por 20 años la gestión, financiamiento y ejecución de obras de cinco rutas nacionales, incluida la Ruta 20, destrabando la parálisis previa de la obra pública nacional.

En el plano financiero, cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el 'Programa Integral de Mejora de la Red de Accesos a San Juan' (operación AR-L1446), organismo que exige consultas públicas como el requisito obligatorio para liberar los fondos.

Obras complementarias en plena marcha

Mientras se define el inicio de los tramos principales hacia Caucete, la provincia ejecuta frentes viales asociados en el nudo de acceso. Entre ellos destacan la repavimentación de la Avenida de Circunvalación y la megarotonda de la Ruta 20 y calle Gorriti en Santa Lucía, con una inversión provincial de 3.653 millones de pesos.

Con estas obras activas, San Juan se prepara para debatir junto a su comunidad el impacto socioambiental de la futura autopista, consolidando un plan integral de infraestructura que beneficiará la conectividad regional y optimizará de manera notable la transitabilidad.