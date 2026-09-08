El Gobierno de San Juan reactivó la participación ciudadana para transformar la Ruta Nacional 20, un corredor clave para el desarrollo provincial. La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tras la suspensión del llamado original a fines de agosto, reabrió oficialmente la convocatoria a la audiencia pública obligatoria para debatir el impacto de este megaproyecto, fijando el encuentro para el lunes 14 de septiembre a las 10:00 horas.

La cita será en el SUM de la Escuela Dr. Luis Agote, en el kilómetro 16 de la Ruta 20, en Las Chacritas, departamento de 9 de Julio. Allí se presentará el Estudio de Impacto Ambiental y Social para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.), expediente N.° 1300-2127-2026. Esta instancia es obligatoria y constituye un requisito exigido por la legislación local y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista de la obra.

El proceso de esta histórica obra se inició el 11 de agosto con el llamado previsto para el 24 de agosto. Sin embargo, Vialidad Provincial suspendió de forma imprevista el encuentro sin detallar motivos. Con esta nueva publicación se normaliza el cronograma administrativo y se da certeza a los vecinos de Caucete, Santa Lucía y 9 de Julio sobre cuándo podrán conocer los planes de mitigación y proponer modificaciones.

La modernización de la Ruta 20 contempla una inversión de 178 millones de dólares y un plazo de ejecución de cinco años. La intervención abarca un tramo de 24,5 kilómetros que va desde la Avenida de Circunvalación hasta el acceso noroeste de Caucete. Actualmente, este corredor funciona con un solo carril por sentido y se encuentra al borde de la saturación vial, por lo que el proyecto prevé convertirlo en una moderna autovía de doble vía.

Detalles de la transformación vial

La megaobra proyectada por Vialidad incluye la duplicación de la calzada actual para dividir los sentidos de tránsito y agilizar la circulación. Además, se construirán colectoras pavimentadas para separar el tránsito local del de alta velocidad, y se adaptará el segmento entre la Avenida de Circunvalación y la Rotonda del Gaucho como autopista urbana.

La planificación incorpora un nuevo puente de 210 metros sobre el río San Juan, que se sumará a las estructuras existentes. Para resolver los nudos de tránsito más complejos, se reconfigurarán los cruces a diferente nivel, destacando la intersección de Ruta 40 y Avenida de Circunvalación, eliminando giros a la izquierda. También se prevén obras hidráulicas contra anegamientos, paradas de colectivo seguras y veredas peatonales.

Desafíos sismorresistentes y financiamiento

Por las características geológicas de San Juan, el proyecto fue calificado de "riesgo global alto" ambiental y social. Las autoridades aclararon que esto no se debe a impactos negativos irreversibles, sino a la extrema sismicidad regional y a la susceptibilidad de los suelos a sufrir licuefacción durante terremotos. Por ello, el diseño del puente y calzadas exigirá rigurosas normas de sismorresistencia.

El financiamiento proviene de fondos del BID, que exige consultas públicas obligatorias para liberar recursos. La reactivación es posible gracias al acuerdo donde la provincia asumió por 20 años la gestión de cinco rutas nacionales, destrabando la parálisis de la obra pública nacional.

Seguridad, conectividad y frentes activos

Una vez finalizada, la autovía traerá beneficios directos a unos 60.000 conductores diarios y mejorará indirectamente a 110.000 habitantes de la zona. Se proyecta una reducción de accidentes de tránsito, menores tiempos de viaje y reducción de emisiones de gases al eliminarse los embotellamientos diarios.

Mientras se avanza hacia los tramos principales, la provincia ejecuta obras asociadas con fondos propios, como la repavimentación de la Avenida de Circunvalación y la megarotonda de Ruta 20 y calle Gorriti en Santa Lucía, con una inversión de $3.653 millones, optimizando notablemente la transitabilidad regional.