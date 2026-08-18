Ruta 20 y 40 concentran la demanda de terrenos para empresas en San Juan

La actividad inmobiliaria comenzó a registrar un movimiento creciente en sectores estratégicos de San Juan, principalmente sobre las rutas nacionales 20 y 40. Empresas que buscan instalarse en la provincia consultan por terrenos ubicados en esos corredores, con especial interés en los sectores cercanos al aeropuerto. Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria local, explicó que el fenómeno ya se refleja en el nivel de consultas.

“Estamos teniendo una demanda considerable. No llegamos todavía a decir que es de gran importancia, pero sí hay una demanda considerable en la que estamos trabajando para darle solución”, señaló en Radio Sarmiento.

Según Turell, las empresas evalúan comprar y alquilar. “Está la opción de compra de parcelas y de alquileres”, explicó. Las superficies buscadas parten de unas dos hectáreas y el frente también es determinante. “El ideal es que tenga un promedio no menor de 100 metros de frente”, precisó.

Consultas y valores

El crecimiento de la demanda generó expectativas entre los propietarios. Sin embargo, Turell advirtió que no todos los terrenos pueden aumentar su valor de la misma manera. “Por lo que hoy advertimos, no llega ni al 15%”, afirmó al ser consultado por la suba.

“Hoy la demanda es, pagan hasta un 15% más, nada más. Hasta ahí llegan”, sostuvo. La ubicación, los servicios y las condiciones del inmueble son claves para definir su valor.

Un 30% más de consultas

Turell indicó que las consultas aumentaron un 30% durante los últimos 40 días. “Estamos en un promedio de un 30% de consultas. Mucho, muy alto y en un corto tiempo”, señaló.

Sin embargo, el aumento de consultas todavía no se tradujo en el mismo nivel de operaciones. “Por ahora no está superando el 5%”, explicó sobre las transacciones concretadas.

Ruta 40 y parques industriales

La Ruta 20 no es la única alternativa. Turell destacó el movimiento sobre la Ruta 40, especialmente hacia Albardón, y señaló que las empresas también pueden optar por parques industriales. “Son dos alternativas que, de acuerdo a la actividad o a los beneficios impositivos que les brinde cada municipio, es la elección que hace la empresa”, sostuvo.

Qué deben revisar los propietarios

Ante el aumento de consultas, Turell recomendó verificar la documentación antes de ofrecer un terreno. “Primero, que verifique si su escritura está en óptimas condiciones. Segundo, que su mensura, que su plano de mensura esté vigente para escriturar”, indicó.

También pidió controlar posibles deudas. “Verificar la deuda que tenga sobre esos inmuebles. Porque muchas veces son montos importantes y dificulta avanzar con la operación inmobiliaria”, señaló. El movimiento ya marca un nuevo foco de interés para el mercado inmobiliario sanjuanino.

Además, aclaró que no alcanza con calcular el precio solamente por metro cuadrado. La ubicación, los servicios y las condiciones legales del inmueble también inciden en la tasación y la operación final.