Dos hombres fueron detenidos en Sarmiento luego de que un can detector de Gendarmería alertara sobre la posible presencia de droga en el interior del vehículo en el que viajaban.

El procedimiento se realizó sobre el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional 40, donde efectivos del Escuadrón 66 interceptaron un Citroën C4 que circulaba desde Mendoza hacia San Juan.

Durante la inspección, los uniformados contaron con la asistencia de un binomio cinotécnico. El perro recorrió la parte trasera del rodado y reaccionó ante la presencia de una sustancia, marcando específicamente la zona de las butacas.

La incautación. (Gentileza)

Encontraron siete paquetes ocultos

A partir de la señal del animal, los efectivos profundizaron la requisa y encontraron siete paquetes rectangulares de color amarillo.

Al abrir los bultos, observaron una sustancia blanca pulverulenta que fue sometida a una prueba orientativa mediante el Equipo para Orientación de Drogas (EPOD).

El resultado fue positivo para cocaína. En total, el procedimiento permitió secuestrar 7 kilos 498 gramos de la sustancia.

El hallazgo quedó incorporado a una causa judicial por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Un can detector marcó los asientos traseros del vehículo y permitió descubrir los paquetes con cocaína. (Gentileza)

Detuvieron a los dos ocupantes

Tras el resultado del procedimiento, el magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga, del Citroën C4 y de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, ordenó la detención de los dos hombres que viajaban en el vehículo.

La investigación quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que deberá avanzar para determinar las circunstancias vinculadas al traslado del estupefaciente y la participación de los involucrados.